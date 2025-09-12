HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana 12 Eylül Cuma Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 12 Eylül 2025 Cuma günü, bol güneş ışığı altında sıcak bir hava bekleniyor.

Adana 12 Eylül Cuma Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Adana'da 12 Eylül 2025 Cuma günü, bol güneş ışığı altında sıcak bir hava bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığının 36°C civarında olması öngörülüyor. Haftanın ilerleyen günlerinde benzer hava koşullarının devam etmesi, sıcaklıkların 35°C ile 34°C arasında değişmesi bekleniyor.

Bu dönemde Adana'da nem oranı %32 ile %46 arasında olacak. Eylül ayı boyunca nem oranı genellikle %32 ile %88 arasında değişiyor. Sıcak ve nemli hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Bu nedenle, günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de önemlidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak, şapka takmak cilt sağlığını korur.

Sıcak hava koşulları, trafik yoğunluğunu artırabilir. Bu nedenle, toplu taşıma araçlarını tercih etmek iyi bir seçenek olabilir. Seyahat planlarını daha serin saatlere denk getirmek, ulaşımda rahatlık sağlar. Ayrıca, klima ve vantilatörlerin düzenli bakımını yapmak, iç mekanlarda serinliği artırır.

Sıcak hava koşullarının sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için, hassas grupların dikkatli olması önemlidir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar için gerekli önlemleri almak, kişisel sağlık ve çevre açısından kritik öneme sahiptir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Gürsel Tekin'den "Aziz İhsan'lara yenilmeyeceğiz" çıkışı! 'Liste' iddiasına yanıt verdiSon dakika | Gürsel Tekin'den "Aziz İhsan'lara yenilmeyeceğiz" çıkışı! 'Liste' iddiasına yanıt verdi
Dünyada bir ilk: Çıplak gözle bile görülebiliyor!Dünyada bir ilk: Çıplak gözle bile görülebiliyor!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mezarlıkta tüyler ürperten görüntüler...

Mezarlıkta tüyler ürperten görüntüler...

Hain, videolardan cesaret alıp İzmir sokaklarında keşfe çıktı

Hain, videolardan cesaret alıp İzmir sokaklarında keşfe çıktı

Transferin son günü hızlı başladı! İstanbul devleri karşı karşıya...

Transferin son günü hızlı başladı! İstanbul devleri karşı karşıya...

Galatasaray'da transferin son günü vedalar günü...

Galatasaray'da transferin son günü vedalar günü...

Yaşanan vahşet anları kameralara yansıdı

Yaşanan vahşet anları kameralara yansıdı

Bahçeli'den hem Erdoğan hem İmamoğlu çağrısı

Bahçeli'den hem Erdoğan hem İmamoğlu çağrısı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.