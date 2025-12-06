Üvey oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Olay, İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin K. (55) aile içi tartışma sırasında üvey oğlu Adem Tuluk’u (41) karın ve bacak bölgesinden olmak üzere üç yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Adem Tuluk, ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tuluk, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

ÜVEY OĞLUNU BIÇAKLADI: 2 GÖZALTI

Hüseyin K. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin oğlu Beytullah K. (29) da olayda kullanılan bıçağı sakladığı tespit edilerek "suç delilini gizleme" suçundan gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğindeki ifadeleri tamamlanan baba-oğul, bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Ölen Adem Tuluk’un daha önceleri de eve alkollü gelip olay çıkardığı ileri sürüldü.

