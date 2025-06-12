Adana 12 Haziran Perşembe hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 12 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 34°C, gece sıcaklıkları ise 23°C civarında olacak. Bu değerler, Haziran ayının ortalama sıcaklıklarına yakındır. Adana'nın tipik yaz iklimini yansıtmaktadır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 13 Haziran Cuma günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 33°C ile 23°C arasında değişecek. 14 Haziran Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 32°C ile 23°C aralığında seyredecek. 15 Haziran Pazar günü de kısmen güneşli hava koşulları sürecek. Sıcaklıklar 30°C ile 21°C arasında hafif bir düşüş gösterecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek seviyelerde olacak. Vatandaşların sıcak hava koşullarına karşı dikkatli olmaları önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda olanların bol su içmeleri gerekiyor. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşe doğrudan maruz kalmamak için şapka ve güneş gözlüğü kullanımı faydalı olacaktır. Sıcak havanın etkisini azaltmak için klimalı veya serin ortamlarda vakit geçirmek rahatlama sağlayabilir. Spor ve ağır fiziksel aktiviteler, günün serin saatlerine kaydırılmalıdır. Böylece aşırı ısınmanın önüne geçilebilir. Bu önlemler, sağlığınızı korumaya ve yazın tadını çıkarmaya yardımcı olacaktır.