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Adana 12 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü yüksek sıcaklıkların ve güneşli bir günün yaşanması bekleniyor.

Adana 12 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Adana'da 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü yüksek sıcaklıkların ve güneşli bir günün yaşanması bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının yaklaşık 35°C olması öngörülüyor. Bu sıcaklık, Adana'nın tipik Temmuz iklimine uygun. Ancak nem oranının yüksek olması, bunaltıcı hava koşullarına neden olabilir.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 13 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığının 34°C, 14 Temmuz Pazartesi günü 33°C ve 15 Temmuz Salı günü 32°C civarında olması bekleniyor. Bu süre zarfında hava genellikle güneşli olacak. Ancak 15 Temmuz Salı günü bölgesel düzensiz yağışların görülme olasılığı var.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda zaman geçirmek, bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek aşırı ısınmayı önlemeye yardımcı olacaktır. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak ve gerektiğinde güneş koruyucu ürünler kullanmak da cilt sağlığı açısından önem taşır. Sıcak hava koşullarında, hassas gruplar olan yaşlılar ve çocukların daha dikkatli olmaları önerilir. Gerekirse serin ortamlarda zaman geçirmeleri faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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