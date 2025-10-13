HABER

Adana 13 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 13 Ekim 2025 Pazartesi günü yazdan kalma sıcaklık 32°C civarında ölçülecek. Kıyı kesimlerde açık ve güneşli bir hava beklenirken, iç kesimlerde sabah saatlerinde serinlik hissedilecek. Yüksek nem oranı nedeniyle, özellikle öğle saatlerinde uzun süre güneş altında kalmaktan kaçınılması öneriliyor. Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireyler için dikkatli olunması gerekmekte. Meteorolojik uyarıları takip etmek önem taşımakta.

Çiğdem Sevinç

Adana'da 13 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu yazdan kalma bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Sıcaklık 32°C civarında olacak. Kıyı kesimlerde hava açık ve güneşli. Nem oranı yüksek. İç kesimlerde sabah saatlerinde serinlik hissedilebilir. Öğle saatlerinde yüksek nem ve sıcaklık nedeniyle güneş altında uzun süre kalınmamalıdır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 14 Ekim Salı günü sıcaklık 25°C, 15 Ekim Çarşamba günü 26°C, 16 Ekim Perşembe günü ise 27°C civarında öngörülüyor. Bu dönemde hava açık ve güneşli olacak. Nem oranı yüksek. Sabah saatlerinde serinlik hissi yaşanabilir.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla geldiği zamanlarda uzun süre güneşle kalmaktan kaçınılmalıdır. Dışarı çıkarken şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu giysiler giymek faydalıdır. Güneş kremi kullanmak cilt koruması açısından önemlidir. Bol su içmek, sıcak çarpması riskini azaltır. Serinlemek için klimalı veya gölgelik alanlarda vakit geçirmek gerekebilir.

Sıcak ve nemli havada dikkat edilmesi gereken gruplar vardır. Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanların dikkatli olması gereklidir. Bu grupların aşırı sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları önerilir. Ayrıca, hava koşullarına uygun giyinmek ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak önem taşır.

Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek gerekir. Meteorolojik uyarılara dikkat edilmelidir. Yerel hava durumu raporlarını takip ederek planlarınızı buna göre düzenleyebilirsiniz.

hava durumu Adana
