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Adana 13 Haziran Cuma Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana 13 Haziran Cuma hava durumu kısmen güneşli ve sıcak olacak.

Adana 13 Haziran Cuma Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Adana'da 13 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu kısmen güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 33°C, gece ise 24°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. 14 Haziran Cumartesi günü bulutlu ve güneşli, 15 Haziran Pazar günü kısmen güneşli, 16 Haziran Pazartesi günü ise çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak.

Bu dönemde Adana'da ortalama gündüz sıcaklıkları 31°C, gece sıcaklıkları ise 20°C civarındadır. Haziran ayında yağış miktarı genellikle düşüktür ve nem oranı %64 civarındadır.

Sıcak hava koşulları nedeniyle, öğle saatlerinde açık hava aktivitelerinden kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek de gereklidir. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Sıcak havalarda enerji tüketimi artabilir. Bu nedenle, enerji verimli cihazlar kullanarak elektrik faturalarını düşürmek mümkündür.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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