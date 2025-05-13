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Adana 13 Mayıs Salı hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana 13 Mayıs Salı hava durumu belli oldu. Adana'da hava durumunda yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Adana 13 Mayıs Salı hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Adana'da 13 Mayıs 2025 Salı günü, yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 25°C civarında olması tahmin ediliyor. Gece ise sıcaklığın 16°C civarında olacağı düşünülüyor. Bu dönemde, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülmesi muhtemel. Perşembe günü, yine gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Cuma günü hava daha güneşli olacak. Sıcaklıkların 29°C seviyelerine yükselebileceği öngörülüyor.

Adana'nın Mayıs ayı, ortalama 21.1°C gündüz ve 15.4°C gece sıcaklıklarıyla bilinmektedir. Bu ayda, 55 mm yağış miktarı ve %68 nem oranı görülmektedir. Yağmurlu gün sayısı genellikle 6 civarındadır.

Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Sağanak yağışlar ve gök gürültülü fırtınalar, ani su baskınlarına ve trafik kazalarına yol açabilir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlamaları hava koşullarına göre yapmak gerekir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek, ıslanmaktan korunmaya yardımcı olur. Sıcaklıkların artacağı günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek de önemlidir.

Adana'da önümüzdeki günlerde değişken hava koşulları beklenmektedir. Hava durumunu kontrol etmek ve planlamaları buna göre yapmak, olası olumsuzluklardan korunmak için gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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