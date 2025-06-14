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Adana 14 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana 14 Haziran Cumartesi hava durumu açık ve güneşli olacak.

Adana 14 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Adana'da 14 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 33°C, gece ise 24°C civarında seyredecek. Nem oranı %65 seviyesinde, rüzgar hızı 16.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar altında, sıcaklık ve nem birleşimiyle hissedilen sıcaklık artabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genelde sıcak ve güneşli kalacak. 15 Haziran Pazar günü gündüz sıcaklığı 32°C, gece ise 22°C olacak. 16 Haziran Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 33°C, gece 20°C olarak öngörülüyor. 17 Haziran Salı günü, gündüz sıcaklığı 34°C, gece 19°C olacak. 18 Haziran Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 35°C, gece 20°C civarında seyredecek. 19 Haziran Perşembe günü gündüz sıcaklığı 31°C, gece 21°C olacak. 20 Haziran Cuma günü gündüz sıcaklığı 33°C, gece ise 22°C olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Güneş ışınları dik açıyla geldiğinde, ciltte zararlı etkilere yol açabilir. Güneşe çıkmadan önce yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmak, şapka ve koruyucu giysiler tercih etmek faydalıdır. Ayrıca, bol su tüketimi vücudun susuz kalmasını önleyecek ve serin kalmanıza yardımcı olacaktır.

Sıcak hava koşulları, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk taşır. Bu grupların aşırı sıcaklardan korunması gerekir. Serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri önerilir. Aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı düzenli dinlenmek ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak da önemlidir.

Hava koşullarının aniden değişebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek ve planları buna göre düzenlemek, olası olumsuz etkilerden korunmanıza yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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