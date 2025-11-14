HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana 14 Kasım Cuma Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 14 Kasım 2025'te gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah, öğle ve akşam saatlerinde sıcaklık farklılıkları dikkat çekiyor. Rüzgar hızı 32 km'ye ulaşacak, nem oranı ise %90'a yükselebilir. Cumartesi, hafif yağmurlu bir hava öngörülüyor. Dışarı çıkarken uygun giysiler ve tedbirler almak önemli. Soğuk algınlığı riskine karşı kalın giyinmek ve vücut ısısını korumak gerekir. Astım ve alerjisi olanlar için dikkatli olunmalı.

Adana 14 Kasım Cuma Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Adana'da 14 Kasım 2025 Cuma günü, sabah saatlerinde gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 25°C'ye yükselecek. Yağışlar devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 18°C'ye düşecek. Rüzgarın hızı saatte 32 km'ye ulaşacak. Nem oranı akşam saatlerinde %90'a yükselebilir.

Cumartesi, 15 Kasım 2025'te hava koşulları hafif yağmurlu ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 13°C ile 18°C arasında değişecek. Pazar, 16 Kasım 2025'te hava parçalı az bulutlu olacak. Sıcaklık 11°C ile 18°C arasında seyredecek. Pazartesi, 17 Kasım 2025'te hava az bulutlu olacak. Sıcaklık 13°C ile 21°C arasında değişecek.

Yağışlı hava koşulları nedeniyle dışarı çıkarken dikkatli olunmalı. Sabah ve akşam saatlerinde uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar giymek faydalı olacak. Rüzgarın hızlanmasıyla açık alanlarda dikkatli kalınmalı. Rüzgarın etkisini azaltacak yerlerde bulunmak önerilir. Yüksek nem oranı astım ve alerji gibi rahatsızlıkları olanlar için sorun yaratabilir. Bu nedenle tedavi planına sadık kalınmalıdır.

Sıcaklıkların düşmesiyle sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler tercih edilmelidir. Vücut ısısının korunmasına özen gösterilmelidir. Soğuk algınlığı riskine karşı önlem almak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cevizlibağ'da korkunç olay! Metrobüsün çarptığı engelli yolcu hayatını kaybetti: İşte o anlar...Cevizlibağ'da korkunç olay! Metrobüsün çarptığı engelli yolcu hayatını kaybetti: İşte o anlar...
Anayasa Mahkemesi Başkanı kürsüde gözyaşlarını tutamadıAnayasa Mahkemesi Başkanı kürsüde gözyaşlarını tutamadı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.