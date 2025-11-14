Adana 14 Kasım Cuma Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 14 Kasım 2025 Cuma günü, sabah saatlerinde gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 25°C'ye yükselecek. Yağışlar devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 18°C'ye düşecek. Rüzgarın hızı saatte 32 km'ye ulaşacak. Nem oranı akşam saatlerinde %90'a yükselebilir.

Cumartesi, 15 Kasım 2025'te hava koşulları hafif yağmurlu ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 13°C ile 18°C arasında değişecek. Pazar, 16 Kasım 2025'te hava parçalı az bulutlu olacak. Sıcaklık 11°C ile 18°C arasında seyredecek. Pazartesi, 17 Kasım 2025'te hava az bulutlu olacak. Sıcaklık 13°C ile 21°C arasında değişecek.

Yağışlı hava koşulları nedeniyle dışarı çıkarken dikkatli olunmalı. Sabah ve akşam saatlerinde uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar giymek faydalı olacak. Rüzgarın hızlanmasıyla açık alanlarda dikkatli kalınmalı. Rüzgarın etkisini azaltacak yerlerde bulunmak önerilir. Yüksek nem oranı astım ve alerji gibi rahatsızlıkları olanlar için sorun yaratabilir. Bu nedenle tedavi planına sadık kalınmalıdır.

Sıcaklıkların düşmesiyle sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler tercih edilmelidir. Vücut ısısının korunmasına özen gösterilmelidir. Soğuk algınlığı riskine karşı önlem almak önemlidir.