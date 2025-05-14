Adana 14 Mayıs Çarşamba hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte 26°C'ye kadar yükselecek. Bu hava koşulları, ani su baskınları ve trafik kazaları riskini artırabilir.

15 Mayıs Perşembe günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 25°C civarında kalacak. 16 Mayıs Cuma günü, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 29°C'ye kadar çıkabilir. 17 Mayıs Cumartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 33°C'ye ulaşabilir.

Bu dönemde ani yağışlar ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle su baskınları ve trafik kazaları riski artabilir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar giymek ve şemsiye taşımak faydalı olacaktır. Yüksek sıcaklıkların olduğu günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda çok vakit geçirmekten kaçınmak ve bol su içmek önemlidir.

14 Mayıs'taki gök gürültülü sağanak yağışlar sırasında yıldırım çarpmalarına karşı dikkatli olunmalı. Açık alanlardan uzak durulmalıdır. Trafik kazalarının önlenmesi için yağmurlu günlerde hız limitlerine uyulmalı. Araçların lastiklerinin iyi durumda olduğundan emin olunmalıdır.

Adana'da önümüzdeki günlerde değişken hava koşulları bekleniyor. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve gerekli önlemleri almak olası olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olacaktır.