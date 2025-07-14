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Adana 14 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 14 Temmuz Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Adana 14 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Adana'da 14 Temmuz Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 34°C civarında, akşam ise 29°C'ye düşecek. Nem oranı gün boyunca %60 civarında kalacak. Rüzgarın hızı 2.57 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 15 Temmuz Salı günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 32°C ile 24°C arasında değişecek. 16 Temmuz Çarşamba günü hava az bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 35°C ile 23°C arasında olacak. 17 Temmuz Perşembe günü hava açık olacak. Sıcaklıklar 37°C ile 25°C arasında seyredecek.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla geldiğini unutmamak gerekir. Dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, şapka ve güneş kremi kullanarak cildinizi korumalısınız. Ayrıca, bol su içerek vücudunuzun su dengesini sağlamalısınız. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak için hava durumu tahminlerini düzenli olarak takip etmeniz önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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