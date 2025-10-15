HABER

Adana 15 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 15 Ekim 2025 tarihi itibarıyla hava durumu güneşli ve sıcak bir atmosfer sunuyor. Sıcaklık 14°C ile 27°C arasında değişirken, nem oranı %49 olarak belirlendi. Rüzgar hızı ise 11.9 km/saat tahmin ediliyor. Bu gün, açık hava etkinlikleri için oldukça uygundur. Önümüzdeki günler de benzer hava koşulları ile geçecek. Açık hava aktiviteleri için güneşten korunmak ve su tüketimine dikkat edilmesi öneriliyor.

Melih Kadir Yılmaz

Adana'da 15 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu bol güneş ışığıyla geçecek. Sıcaklık 14°C ile 27°C arasında olacak. Nem oranı %49 olacak. Rüzgar hızı ise 11.9 km/saat tahmin ediliyor. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

16 Ekim Perşembe günü hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Sıcaklıklar 15°C ile 28°C arasında yer alacak. Nem oranı %47 olurken, rüzgar hızı yine 11.9 km/saat olacak. Bu gün de açık hava etkinlikleri için idealdir.

17 Ekim Cuma günü hava koşulları devam edecek. Sıcaklıklar 15°C ile 29°C arasında değişecek. Nem oranı %47 seviyesinde kalacak. Rüzgar hızı ise 13.3 km/saat olarak öngörülüyor. Bu da açık hava etkinlikleri için uygun bir gün demektir.

18 Ekim Cumartesi günü hava şartları yine benzer olacak. Sıcaklık 18°C ile 28°C arasında bekleniyor. Nem oranı %49 olacak. Rüzgar hızı 13.7 km/saat tahmin ediliyor. Bu gün de açık hava etkinlikleri için uygun bir atmosfer sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava genel olarak güneşli ve sıcak olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanlar için şapka, güneş kremi ve uygun kıyafet kullanmak önemlidir. Sıcak havalarda su kaybını önlemek için bol su içmek faydalıdır. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak sağlığınız için önemlidir.

