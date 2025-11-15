HABER

Adana 15 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 15-18 Kasım 2025 tarihleri arasında hava durumu genel olarak ılıman geçecek. 15 Kasım'da gündüz sıcaklık 20°C, gece ise 9°C olacak. 16 Kasım'da sıcaklık 22°C ile 10°C arasında tahmin ediliyor. 17 ve 18 Kasım günlerinde sıcaklık da benzer seviyelerde kalacak. Yüksek nem oranı ve rüzgar, hissedilen sıcaklığı etkileyebilir. Açık hava etkinlikleri için uygun kıyafetler ve yeterli su tüketimi öneriliyor.

Cansu Akalp

Adana'da 15 Kasım 2025 Cumartesi günü hava, kısmen güneşli ve bulutlu olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 20°C, gece ise en düşük sıcaklık 9°C civarında seyredecek. Nem oranı %84. Rüzgar hızı saatte 5.3 km olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:18, gün batımı saati ise 17:29 olarak bekleniyor.

16 Kasım Pazar günü hava puslu güneşli olacak. Sıcaklıklar 22°C ile 10°C arasında değişecek. 17 Kasım Pazartesi günü de benzer koşullar devam edecek. Sıcaklıklar 23°C ile 11°C arasında olacak. 18 Kasım Salı günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 24°C ile 10°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabiliyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde hafif kıyafetler tercih edilebilir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde hissedilen sıcaklık artabilir. Özellikle kıyı şeridinde bu durum geçerlidir. Açık hava etkinlikleri planlarken güneş ışığına dikkat etmek önemlidir. Yeterli su tüketimine özen göstermek de gereklidir.

