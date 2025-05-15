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Adana 15 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 15 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu, sabah saatlerinde çok bulutlu olacak.

Adana 15 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Adana'da 15 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu, sabah saatlerinde çok bulutlu olacak. Gün boyunca hava az güneşli hale gelecek. Sıcaklık 16°C ile 25°C arasında değişecek. Nem oranı %58 civarında kalacak. Rüzgar saatte 15.5 km hızla esecek.

16 Mayıs Cuma günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 17°C ile 29°C arasında seyredecek. 17 Mayıs Cumartesi günü, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 19°C ile 33°C arasında olacak. 18 Mayıs Pazar günü ise bulutlu ve güneşli hava hakim olacak. Sıcaklık 18°C ile 28°C arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Yağışların azalması da olası. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun bir dönem olabilir.

Hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabileceğinden, kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir ceket bulundurmak da iyi bir fikir. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre esnek tutmak, olası olumsuz hava koşullarından etkilenmemeniz için gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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