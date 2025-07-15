Adana 15 Temmuz Salı Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 15 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 33°C civarında bekleniyor. Çarşamba günü hava bulutlu ve güneşli arası olacak. Sıcaklıklar 34°C civarında seyredecek. Perşembe günü kısmen güneşli bir hava yaşanacak. Sıcaklıklar 34°C civarında olacak. Cuma günü ise hava güneşli ve parçalı bulutlu arası olacak. Sıcaklıklar 35°C civarında bekleniyor.

Adana'nın yaz aylarında sıcaklıklar genellikle yüksektir. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 33°C ile 35°C arasında değişmesi öngörülüyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunacakların dikkatli olmaları önemlidir.

Sıcak hava koşullarında, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda olmaktan kaçınılmalıdır. Bol su içmek faydalıdır. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt koruması açısından önemlidir. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak gereklidir. Serin ortamlarda vakit geçirmek de sağlığı korumaya yardımcı olur.