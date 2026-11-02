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Kötü kokunun sebebi ceset çıktı! 5 gün önce ölmüş...

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir binadan gelen kötü koku şikayeti ekipleri harekete geçirdi. AFAD ekiplerinin binada yaptığı inceleme sonucu kokunun kaynağı 5 gün önce hayatını kaybeden bir kadının cesedi çıktı.

Kötü kokunun sebebi ceset çıktı! 5 gün önce ölmüş...

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alparslan Mahallesi Kandil Sokak üzerinde bulunan 8 katlı binadan yayılan kötü kokuyu alan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kötü kokunun sebebi ceset çıktı! 5 gün önce ölmüş... 1

DAİREYE BALKONDAN GİRİLDİ

Ekipler, kokunun binanın 3’üncü katındaki bir daireden geldiğini belirlerken, itfaiye ekipleri tarafından merdiven eşliğinde evin balkonundan daireye girildi. Ekipler tarafından dairede yapılan kontrollerde, Fatma Öztürk’ün (49) cansız bedenine ulaşıldı.

Kötü kokunun sebebi ceset çıktı! 5 gün önce ölmüş... 2

İNTİHAR İHTİMALİ

Öte yandan, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri binadaki kokunun insan sağlığına olumsuzluklarla ilgili ölçüm yapıldı. Yapılan incelemede, Fatma Öztürk’ün intihar ederek yaşamına son verdiği üzerinde durulduğu öğrenildi. Öztürk’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Kötü kokunun sebebi ceset çıktı! 5 gün önce ölmüş... 3

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kötü kokunun sebebi ceset çıktı! 5 gün önce ölmüş... 4

Kötü kokunun sebebi ceset çıktı! 5 gün önce ölmüş... 5


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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