Adana 16 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da, 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle bunaltıcı olacak. Sıcaklıkların yüksek, nem oranının da artması bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıkların 35°C'ye kadar yükselebileceği, hissedilen sıcaklığın ise 41°C'ye ulaşabileceği tahmin ediliyor. Yüksek nem oranı, bu sıcaklıkları daha da rahatsız edici hale getirecek. Öğleden sonra rüzgarın güneybatıdan kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Perşembe günü, açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 38°C'ye kadar yükselebileceği, nem oranının %35 civarında olacağı tahmin ediliyor. Cuma günü de benzer hava koşulları devam edecek. Sıcaklıkların 38°C civarında olması ve nem oranının %35 civarında kalması öngörülüyor. Cumartesi günü ise sıcaklıkların 37°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı yine %35 civarında olacak.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında, öğleden sonraları güneşe maruz kalmaktan kaçınılması önemlidir. Dışarı çıkarken güneş kremi ve şapka kullanmak cilt koruması açısından faydalıdır. Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan kişiler sıcak havalarda daha fazla risk altındadır. Bu gruplara ekstra özen gösterilmelidir. Yeterince su içmek ve serin kalmaya çalışmak hayati önem taşır. Rüzgarın kuvvetli olması nedeniyle açık alanlarda dikkatli olunmalı, rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirilmelidir.