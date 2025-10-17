Adana 17 Ekim Cuma Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 17 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu az bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Gün boyunca en düşük sıcaklık 16°C, en yüksek sıcaklık ise 28°C civarında olacak. Nem oranı %28 ile %34 arasında değişecek. Rüzgar hızı 7 km/saat ile 10 km/saat arasında ölçülecek. Gün doğumu saati 06:49, gün batımı saati ise 18:00 olarak tahmin ediliyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 18 Ekim Cumartesi günü hava az bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 17°C ile 28°C arasında değişecek. 19 Ekim Pazar günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 18°C ile 27°C arasında seyredecek. 20 Ekim Pazartesi günü hava sıcaklıkları 18°C ile 27°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkarken hafif bir ceket veya hırka almak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak önerilir. Nem oranının düşük olması cildin kurumasını önleyebilir. Nemlendirici kullanmak iyi bir fikir olabilir.

