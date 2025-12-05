HABER

Bodrum'u sağanak vurdu: Cadde sokaklar göle döndü, araçlar yolda kaldı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar yolda mahsur kaldı. Sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için şiddetli yağış uyarısı yaptı. Sabah saatlerinden itibaren Bodrum'da gök gürültülü sağanak etkili oldu, yaşam olumsuz etkilendi.

Bodrum u sağanak vurdu: Cadde sokaklar göle döndü, araçlar yolda kaldı! 1

Bodrum-Turgutreis istikameti ve Gümbet istikametinde cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Belediye ekipleri yoldaki mazgalları açmak için çalışma başlattı.

Bodrum u sağanak vurdu: Cadde sokaklar göle döndü, araçlar yolda kaldı! 2

Araçlar çekici ve vatandaşların yardımıyla yolun kenarına çekildi. Yollar göle dönerken sürücüler de araçlarıyla yolda uzun süre ilerleyemedi. Jandarma ekipleri trafiğin akışını bir süre kontrollü olarak sağladı.

Bodrum u sağanak vurdu: Cadde sokaklar göle döndü, araçlar yolda kaldı! 3

Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Yağmurun gün içinde aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Bodrum u sağanak vurdu: Cadde sokaklar göle döndü, araçlar yolda kaldı! 4

Bodrum u sağanak vurdu: Cadde sokaklar göle döndü, araçlar yolda kaldı! 5

Kaynak: DHA

