Adana 17 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 17 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıkları 20°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde 14°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden hafif esecek ve nem oranı yüzde 60 olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 22-24°C arasında değişecek. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için bu dönem oldukça uygun. Hem gündüz hem akşam saatlerinde rahat davranmak mümkün.

Adana 17 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Adana'da 17 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 20°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 14°C'ye düşecek. Rüzgar hafif eserek doğu yönünden saatte yaklaşık 2.4 km hızında esecek. Nem oranı ise %60 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Salı günü sıcaklık 22°C'ye yükselecek. Çarşamba günü sıcaklık 23°C'ye ulaşacak. Perşembe günü sıcaklık 24°C civarında olacak. Rüzgar hafif esmeye devam edecek. Nem oranı %40-60 arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 20-24°C arasında değişecek. Akşam sıcaklıklar 14-16°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı ise orta seviyelerde olacak.

Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Gündüz hafif bir üst kat giyerek dışarıda rahatça vakit geçirebilirsiniz. Akşamları hafif bir ceket veya hırka almanız serin havaya karşı koruyacaktır. Rüzgar hafif olduğu için şemsiye veya rüzgar geçirmez giysilere ihtiyaç yok. Nem oranı orta seviyelerde, aşırı terleme ya da rahatsızlık yaratmayacaktır. Bu nedenle açık hava etkinliklerinizi rahatlıkla planlayabilirsiniz.

