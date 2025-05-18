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Adana 18 Mayıs Pazar Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 18 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu hafif yağmurlu olacak.

Adana 18 Mayıs Pazar Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Adana'da 18 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 22°C civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 29°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklığı ise 17°C civarında kalacak. Rüzgar hızı 16.6 km/saat olarak bekleniyor. Nem oranı %54 seviyelerinde olacak.

Pazartesi günü hava daha ısınacak. Sıcaklık 30°C'ye ulaşacak ve hafif yağmurlu geçecek. Salı günü hava açık olacak. Sıcaklık 33°C'ye kadar çıkacak. Çarşamba günü hava yine açık kalacak. Sıcaklık 32°C civarında olacak. Perşembe günü hava açık kalacak. Sıcaklık ise 27°C civarında olacak.

Adana'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Yağışların azalması öngörülüyor. Sıcak havalarda güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek de önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önem taşımaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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