Adana 20 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 20 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlar görülecek. Gündüz sıcaklık 28°C olacak. Gece sıcaklık ise 17°C civarında seyredecek. Nem oranı %78 seviyesinde. Rüzgar hızı 2.57 km/s olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 21 Ekim Salı günü hava sıcaklıkları 26°C ile 18°C arasında değişecek. Az bulutlu bir hava bekleniyor. 22 Ekim Çarşamba günü sıcaklıklar 27°C ile 18°C arasında olacak. Kısmen güneşli bir hava hakim olacak. 23 Ekim Perşembe günü sıcaklıklar 25°C ile 18°C arasında seyredecek. Bulutlu ve güneşli bir hava durumu bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sağanak yağışların görüleceği günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmez giysiler de tercih edebilirsiniz. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek önerilir. Vücut ısınızı korumak önemlidir. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmalısınız. Ani değişikliklere uyum sağlamak gerekir.