Adana 21 Ekim Salı Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 21 Ekim 2025 Salı günü gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 26.3°C. En düşük sıcaklık ise 17.8°C olarak tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık 26.3°C olarak öngörülüyor. Nem oranı %82. Rüzgar hızı 4.7 km/h seviyesinde olacak. Atmosfer basıncı 1008 mb düzeyinde ölçülecek. Gün doğumu saati 06:51. Gün batımı saati ise 17:53 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 22 Ekim Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. 23 Ekim Perşembe günü bulutlu ve güneşli hava deneyimlenecek. 24 Ekim Cuma günü güneşli ve parçalı bulutlu hava söz konusu olacaktır. Sıcaklıklar 26°C ile 27°C arasında değişecek. 25 Ekim Cumartesi günü benzer hava koşulları bekleniyor. Sıcaklığın 25°C civarında olacağı öngörülüyor.

Bu dönemde yağışlı günlerde su birikintileri oluşabilir. Trafikte aksamalara yol açabilir. Sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları önemlidir. Su birikintilerinden uzak durulması gerekmektedir. Gerekli önlemlerin alınması sağlanmalıdır. Yüksek nem oranı nedeniyle vücut ısısı hızla düşebilir. Bu nedenle uygun giyim tercihleri yapmak önemlidir. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak olumsuz etkilerden korunmak mümkündür.