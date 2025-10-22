HABER

Adana 22 Ekim Çarşamba hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 22 Ekim 2025 tarihinde kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 27°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek; 23 Ekim'de çok bulutlu, 24 Ekim'de ise çoğunlukla güneşli hava hakim olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde kalacak. Hava kalitesine dikkat edilmeli, su tüketimi artırılmalıdır. Özellikle solunum rahatsızlığı olanların önlem alması hayati önem taşımaktadır.

Adana'da 22 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 27°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 23 Ekim Perşembe günü hava çok bulutlu. Sıcaklık 28°C olarak tahmin ediliyor. 24 Ekim Cuma günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık yine 27°C olacak. 25 Ekim Cumartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava olacak. Sıcaklık 26°C olarak öngörülüyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin bol su tüketmeleri önemlidir. Güneş ışınlarından korunmaları gereken bir dönemdesiniz. Nem oranı yüksek olduğu için terleme artabilir. Bu durum, vücut ısısının düzenlenmesini zorlaştıracaktır.

Düşük rüzgar hızları hava akışının yavaşlamasına neden olabilir. Bu durum hava kalitesini etkileyebilir. Özellikle solunum yolu rahatsızlıkları olanlar dikkat etmelidir.

Gün doğumu saati 06:54’tür. Gün batımı saati ise 17:53 olarak tahmin ediliyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların, güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde dikkatli olmaları gerekmektedir. Gerekirse koruyucu önlemler almalıdırlar.

Adana'da önümüzdeki günlerde sıcak ve nemli bir hava bekleniyor. Dışarıda vakit geçireceklerin su tüketimine özen göstermeleri önemlidir. Güneş ışınlarından korunmaları da sağlıklı bir gün geçirmeleri açısından kritik bir noktadır. Hava kalitesine dikkat etmek gerekmektedir.

hava durumu Adana
