Patriot hareketliliği! Malatya'ya götürülürken görüntülendi

İran füzelerine karşı Malatya'da konuşlandırılacak Patriot Hava Savunma sistemi için harekete geçildi. NATO bir Patriot Hava Savunma bataryasını Kürecik radar üssünün de bulunduğu Malatya'ya konuşlandırmak üzere Türkiye'ye göndermeye başladı.

ALMANYA'DAN GELİYOR

NTV'de yer alan habere göre; Patriot hava ve füze savunma sistemi Almanya Ramstein Hava Üssü'nden Türkiye'ye nakliye uçaklarıyla getirilmeye başlandı.

NAKLİYE SIRASINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Birçok bileşenden oluşan batarya parça parça Malatya'ya taşınıyor. Bazı batarya parçalarının taşınmasını görüntüledi.

MSB DUYURMUŞTU

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Türk hava sahasının korunması amacıyla yeni bir adım atmış, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Malatya'ya Patriot Hava Savunma Sistemi konuşlandırılacağını açıklamıştı.

Bakanlık açıklamasında, "Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve Müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır." denilmişti.

SİSTEM ALMANYA'DAKİ ÜSTEN GELECEK

Bu kapsamda alınan tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirlerinin artırıldığına dikkat çekilen açıklamada, Türk hava sahasının korunmasına destek sağlanması amacıyla görevlendirilen bir Patriot Hava Savunma Sistemi'nin Malatya'da konuşlandırılacağı bildirilmişti.

Patriot sisteminin Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nden getirileceği kaydedilmişti.

Açıklamada aynı zamanda, "Savunma ve güvenlik kapasitesini en üst düzeyde muhafaza eden ülkemiz, NATO ve Müttefiklerimizle iş birliği ve istişare içinde gelişmeleri değerlendirmeye, bölgesel barış ve istikrar için gayret göstermeye devam edecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

PATRIOT BALİSTİK FÜZELERE KARŞI KORUMA SAĞLIYOR

Patriot hava savunma sistemi uçaklara, seyir füzelerine ve taktik balistik füzelere karşı orta ve yüksek irtifada koruma sağlıyor.

1985 yılından itibaren kullanımda ve 160 kilometre menzilde etkili. Patriot sistemi, çok işlevli radarları sayesinde aynı anda birçok hedefi tespit edip izleyebilme kapasitesine sahip.

Mobil bir yapıya sahip olan sistem, hızlı bir şekilde farklı bölgelere taşınabilip kurulabiliyor. Patriot, özellikle PAC-3 füzesi ile balistik füzelere karşı savunma yeteneğine sahip.

Adana İncirlik yakınlarında da NATO misyonu kapsamında İspanya’ya ait Patriot PAC-3 bataryaları bulunuyor.

TÜRKİYE VE PATRIOT

Patriotlar ilk kez 2003 Irak Savaşı sırasında ABD, Almanya ve Hollanda tarafından Türkiye'ye konuşlandırıldı. Yaklaşık iki aylık kullanımın ardından ülkeden geri çekildi. Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından Türkiye'nin talebiyle Suriye sınırına da Patriot sistemleri yerleştirildi.

2013'te ABD'nin iki füze bataryası Gaziantep'e, Almanya'nın iki bataryası Kahramanmaraş'a, Hollanda'nın iki bataryası da Adana'ya konuşlandırıldı.

2015 yılında ABD ve Almanya sistemin geri çekileceğini, görevlendirmelerde herhangi bir süre uzatımının söz konusu olmayacağını açıkladı.

Aynı yıl Ocak ayında Hollanda'nın yerini İspanya aldı. İspanyol Patriot Birliği, on yıldan uzun süredir Adana'da konuşlu.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Patriot sistemi dört ana unsurdan oluşuyor. Bunlar radar, kontrol merkezi, bu merkez için gerekli güç birimleri, iletişim kuleleri ve kamyonlar üzerine monte edilen füze rampaları.

Füze rampaları, radar ve kontrol merkezinden bir kilometre kadar uzağa yerleştirilebiliyor. Römork üzerine monte edilmiş radar, gökyüzünü milisaniyeler içinde binlerce nokta arasında gidip gelen dar bir ışınla tarıyor.

Bir hedef tespit ettiğinde ona odaklanıyor ve bilgileri kontrol merkezine iletiyor. Radar aynı anda 100'den fazla hedefi takip edebiliyor.

HATAY VE GAZİANTEP'E FÜZE PARÇALARI DÜŞMÜŞTÜ

İran'ın ABD ve İsrail hedeflerine misilleme saldırıları sürerken Türk hava sahasına yönelen füzeler imha edilmişti.

4 Mat 2026 tarihinde Türk hava sahasına yönelen bir İran füzesi imha edilmiş, parçaları ise Hatay'a düşmüştü.

İsrail'in İrana karşı başlattığı savaş karşılıklı saldırılarla devam ederken, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine Güneyşehir Mahallesi'ne havada imha edildiği değerlendirilen füze parçaları düşmüştü. Füze parçaları inşaat alanındaki boş araziye düşerken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri gelerek bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

4 Mart'ta da yine İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay bölgesinden Türk hava sahasına yönelen bir füze, NATO Hava Savunma Sistemleri tarafından imha edilmişti.

Önleyici bir füzenin parçası Hatay Dörtyol’da açık bir alana düşmüş, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştı. İran Büyükelçisi Bakanlığa çağrılarak yaşanan hadiseyle ilgili ve tepki ve endişeler iletilmişti.