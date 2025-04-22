Adana 22 Nisan Salı Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

23 Nisan Çarşamba günü hava sıcaklıkları 33°C'ye kadar yükselebilir. Özellikle öğle saatlerinde bu sıcaklık bunaltıcı olabilir. 24 Nisan Perşembe günü daha serin bir hava beklenmektedir. Gündüz sıcaklıkları 25°C, gece sıcaklıkları ise 16°C civarında olacaktır. 25 Nisan Cuma günü sağanak yağışların görülmesi muhtemeldir. Gündüz sıcaklıkları 24°C, gece sıcaklıkları 15°C civarında kalacaktır.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler almak faydalı olacaktır. Yüksek sıcaklıkların beklendiği günlerde, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su içmek önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Serin günlerde uygun giyinmek ve ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Sağanak yağışların beklendiği günlerde şemsiye veya yağmurluk bulundurulmalıdır. Su birikintilerinden uzak durmak ve trafikte dikkatli olmak önem taşır.

Adana'nın Nisan ayı iklimi, genellikle 16.5°C ortalama sıcaklık, 11.8°C en düşük ve 21.2°C en yüksek sıcaklıklarla karakterizedir. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 85 mm, nem oranı %72 civarındadır. Veriler, Nisan ayının Adana'da ılıman ve nemli geçtiğini göstermektedir.

Adana'da 22 Nisan 2025 Salı günü kısmen güneşli bir hava beklenmektedir. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması ve yağışların görülmesi muhtemeldir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak, sağlığınızı korumak açısından önemlidir.