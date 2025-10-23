HABER

Adana 23 Ekim Perşembe hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 23 Ekim 2025 tarihinde hava durumu ılıman ve güneşli geçecek. Sıcaklık 28°C'ye yükselecekken, nem oranı orta seviyelerde kalacak. Rüzgar hafif esecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 27-28°C arasında değişecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem var; ancak ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Yanınızda şemsiye ve ceket bulundurmak akıllıca olacaktır. İşte detaylar...

Adana'da 23 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu, artan bulutlarla birlikte 28°C'ye kadar yükselecek. Gün güneşli olacak. Nem oranı orta seviyede kalacak. Rüzgar güney yönlerden hafif esecek. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları şu şekilde gerçekleşecek. 24 Ekim Cuma günü sıcaklık 28°C olacak. 25 Ekim Cumartesi günü 27°C bekleniyor. 26 Ekim Pazar günü de sıcaklık 27°C civarında olacak. Bu günlerde hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Nem oranı orta seviyelerde kalacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerektiğinde bir ceket bulundurmak iyi bir fikir. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmalısınız. Cilt sağlığınızı korumak için bu önlemleri almak gerekiyor. Hava sıcaklığı 28°C civarında olacağından, bol su içmek gerekir. Hafif ve terletmeyen kıyafetler tercih ederek serin kalabilirsiniz.

Rüzgar hafif esecek. Bu nedenle açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Rüzgarın yönü ve hızı değişebilir. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu güncel olarak kontrol etmeyi unutmayın. Ani yağışlara karşı da hazırlıklı olmak lazım. Yanınızda bir şemsiye bulundurmakta yarar var.

Adana'da 23 Ekim 2025 Perşembe günü ve takip eden günlerde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmalısınız. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, planlarınızı yapmak için faydalı olacaktır.

