Adana 23 Kasım Pazar Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 23 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu oldukça güzel geçecek. Bol güneş ışığı ve 28°C sıcaklık, dış mekan etkinlikleri için ideal bir ortam sunacak. Ancak haftanın ilerleyen günlerinde sıcaklık değişiklikleri yaşanacak. 24 Kasım'da güneş bulutlarla kaplanacak. 25 Kasım'da yer yer sağanak beklenirken, diğer günlerde ılıman hava öne çıkacak. Hava koşullarına göre plan yapmak ve uygun giysiler tercih etmek önemli.

Adana'da 23 Kasım 2025 Pazar günü, hava durumu oldukça güzel olacak. Bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık 28°C civarında seyredecek. Düşük sıcaklık ise 14°C olarak ölçülecek. Rüzgar hafif esecek. Hızı yaklaşık 10 km/saat olacak. Nem oranı %33 civarında kalacak. Bu koşullar dış mekan etkinlikleri için idealdir.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 24 Kasım Pazartesi günü, güneş bulutlar arasında görünecek. Yüksek sıcaklık 26°C, düşük sıcaklık 14°C olacak. 25 Kasım Salı günü, yer yer sağanak bekleniyor. Yüksek sıcaklık 20°C, düşük sıcaklık 10°C tahmin ediliyor. 26 Kasım Çarşamba ve 27 Kasım Perşembe günlerinde ılıman hava bekleniyor. Puslu güneşli bir hava söz konusu. Bu günlerde sıcaklıklar 23-24°C arasında değişecek. 28 Kasım Cuma günü, bulutlu bir hava olacak. 23°C'lik yüksek sıcaklık ve 12°C'lik düşük sıcaklık tahmin ediliyor. 29 Kasım Cumartesi günü ise puslu güneşli hava bekleniyor. Yüksek sıcaklık yine 23°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere dikkat etmek önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken, su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar da kullanılmalıdır. Ani sıcaklık değişikliklerine karşı vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek önemlidir. Günlük hava tahminlerini takip etmek faydalı olacaktır. Planlarınızı buna göre yapabilir, olumsuz hava koşullarına karşı önlemlerinizi alabilirsiniz.

