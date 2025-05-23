HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana 23 Mayıs Cuma hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana 23 Mayıs Cuma hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Adana 23 Mayıs Cuma hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Adana'da 23 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32°C civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 19°C civarında olması öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, Adana'nın tipik Mayıs ayı iklimine uygun. Yaz mevsiminin yaklaştığını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacak. 24 Mayıs Cumartesi günü hava bulutlu ve güneşli geçecek. Sıcaklıklar 31°C ile 19°C arasında değişecek. 25 Mayıs Pazar günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Bu günde sıcaklıklar 33°C ile 19°C arasında seyredecek. 26 Mayıs Pazartesi günü bulutların arasından ara ara güneşin görünmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 34°C ile 20°C arasında olacak. Bu dönemde sıcaklıkların artması ve bulutluluk oranının değişmesi yaz mevsiminin etkilerini belirgin hale getirecek.

Bu sıcak ve değişken hava koşullarında Adana'da yaşayanların ve ziyaretçilerin önlem alması önemlidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalı ve uygun kıyafetler giyilmelidir. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle su kaybını önlemek için bol su içmek ve aşırı sıcak ortamlardan uzak durmak gerekmektedir. Sıcak hava, bazı sağlık sorunlarını tetikleyebilir. Kalp ve solunum rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması önemlidir. Gerekirse tıbbi yardım almak da önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, olası rahatsızlıkların önüne geçebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meteoroloji uyardı! Mayıs ayında sıcaklık rekoru bekleniyorMeteoroloji uyardı! Mayıs ayında sıcaklık rekoru bekleniyor
'Üç harflileri' kovmak için her yere soğan bırakıyor, yağ döküyor! Komşuları isyan etti! "Yardıma ihtiyacım var" 'Üç harflileri' kovmak için her yere soğan bırakıyor, yağ döküyor! Komşuları isyan etti! "Yardıma ihtiyacım var"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan dün 'Mecburuz' demişti! Yeni destek paketi geliyor...

Erdoğan dün 'Mecburuz' demişti! Yeni destek paketi geliyor...

Yeşilçam oyuncusu evinde bıçaklandı! Hayatını kaybetti

Yeşilçam oyuncusu evinde bıçaklandı! Hayatını kaybetti

Resmen tartışmaya açılıyor! AK Parti'den ilk ipucu: "Baştan sona yeni"

Resmen tartışmaya açılıyor! AK Parti'den ilk ipucu: "Baştan sona yeni"

İzmir'de 'aile boyu dolandırıcılık': Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler!

İzmir'de 'aile boyu dolandırıcılık': Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler!

Tır şoförü üç kardeş Çin mafyasıyla karşı karşıya kaldı

Tır şoförü üç kardeş Çin mafyasıyla karşı karşıya kaldı

Destici, tarih verdi: Erken seçim ihtimali oldukça yüksek

Destici, tarih verdi: Erken seçim ihtimali oldukça yüksek

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.