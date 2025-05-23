Adana 23 Mayıs Cuma hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 23 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32°C civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 19°C civarında olması öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, Adana'nın tipik Mayıs ayı iklimine uygun. Yaz mevsiminin yaklaştığını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacak. 24 Mayıs Cumartesi günü hava bulutlu ve güneşli geçecek. Sıcaklıklar 31°C ile 19°C arasında değişecek. 25 Mayıs Pazar günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Bu günde sıcaklıklar 33°C ile 19°C arasında seyredecek. 26 Mayıs Pazartesi günü bulutların arasından ara ara güneşin görünmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 34°C ile 20°C arasında olacak. Bu dönemde sıcaklıkların artması ve bulutluluk oranının değişmesi yaz mevsiminin etkilerini belirgin hale getirecek.

Bu sıcak ve değişken hava koşullarında Adana'da yaşayanların ve ziyaretçilerin önlem alması önemlidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalı ve uygun kıyafetler giyilmelidir. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle su kaybını önlemek için bol su içmek ve aşırı sıcak ortamlardan uzak durmak gerekmektedir. Sıcak hava, bazı sağlık sorunlarını tetikleyebilir. Kalp ve solunum rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması önemlidir. Gerekirse tıbbi yardım almak da önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, olası rahatsızlıkların önüne geçebilir.