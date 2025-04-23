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Adana 23 Nisan Çarşamba Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 23 Nisan 2025 Çarşamba günü hava durumu genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 33°C, gece sıcaklıkları ise 16°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Adana'nın tipik Nisan ayı iklimine uygundur. Gündüzleri sıcak, geceleri ise serin geçecektir.

Adana 23 Nisan Çarşamba Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

24 Nisan Perşembe günü hava daha serin olacak. Gündüz sıcaklıkları 25°C, gece sıcaklıkları 15°C civarında tahmin ediliyor. 25 ve 26 Nisan Cuma ve Cumartesi günleri yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Bu günlerde gündüz sıcaklıkları 24°C, gece sıcaklıkları 14°C civarında olacak. Bu durum, Adana'nın Nisan ayı için tipik olan sıcak ve kuru hava koşullarından sapıldığını gösteriyor.

Adana'nın Nisan ayı iklimi, ortalama 16.5°C sıcaklık ve 85 mm yağışla karakterizedir. Bu dönemde gündüzleri sıcak, geceleri ise serin hava koşulları yaygındır. Beklenen serin ve yağışlı hava, genel iklim eğiliminden farklılık taşıyor.

Bu hava koşullarına hazırlıklı olmak için, özellikle 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yağışlı havaya uygun kıyafetler ve şemsiyeler bulundurmak faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı vücut ısısını korumak amacıyla kat kat giyinmek önemlidir. Gerektiğinde sıcak içecekler tüketmek de sağlığınız açısından önem taşır. Sıcaklıkların düşeceği günlerde, sabah ve akşam saatlerinde daha kalın giysiler tercih etmek, soğuk algınlığı riskini azaltır.

Adana'da önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik bekleniyor. Bu değişikliklere uygun şekilde hazırlıklı olmak, konforunuzu ve sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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