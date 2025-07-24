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Adana 24 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana 24 Temmuz 2025 Perşembe günü, en yüksek sıcaklığın 37°C olacağı güneşli bir hava durumu olacak. İşte detaylar...

Adana 24 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Adana'da 24 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak bekleniyor. Gündüz sıcaklığın 37°C civarına ulaşması öngörülüyor. Gece ise sıcaklığın 25°C seviyelerinde kalacağı tahmin ediliyor. Nem oranı %63 civarında olacak. Rüzgar, güney yönünden saatte 14 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 25 Temmuz Cuma günü sıcaklığın 38°C, 26 Temmuz Cumartesi günü 39°C, 27 Temmuz Pazar günü ise 37°C civarında seyretmesi planlanıyor. Gece sıcaklıkları 24-25°C arasında değişecek. Nem oranı %63-65 seviyelerinde kalacak. Rüzgarın güney yönünden orta şiddette esmesi öngörülüyor.

Bu sıcak ve nemli hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluk yaratabilir. Güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi ve şapka kullanılmalıdır. Bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir. Ayrıca, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Klimalı ortamlarda vakit geçirilmesi önerilmektedir.

Sıcak hava koşulları, aynı zamanda orman yangını riskini artırmaktadır. Ormanlık alanlarda ateş yakılmamalı ve sigara izmaritleri doğaya atılmamalıdır. Su kaynaklarının korunması ve su israfının önlenmesi de kritik öneme sahiptir. Bu, su seviyelerinin düşmesini engellemeye yardımcı olacaktır.

Hava koşullarının hızla değişebileceği unutulmamalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek ve yetkililerin uyarılarına dikkat etmek faydalı olacaktır. Bu, olası olumsuzlukların önüne geçmek için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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