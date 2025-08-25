HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana 25 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava sıcak ve parçalı bulutlu olacak.

Adana 25 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Adana'da 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava sıcak ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 35°C civarına yükselecek. Gece sıcaklığı ise 26°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı gün boyunca %43 ile %91 arasında değişecek. Rüzgar saatte 16 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 26 Ağustos Salı günü sıcaklık 36°C olacak. 27 Ağustos Çarşamba günü de 36°C ölçülecek. 28 Ağustos Perşembe günü sıcaklık yine 36°C olarak öngörülüyor. Gece sıcaklıkları 24°C ile 25°C arasında değişecek. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Yüksek sıcaklıklar ve nem, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde (10:00-16:00) dışarıda olunmamalıdır. Bol su içilmesi önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt koruması açısından faydalıdır. Evlerde perdelerin kapalı tutulması önerilir. Fan veya klima ile iç mekanlar serin tutulmalıdır.

Sıcak çarpması belirtileri arasında baş dönmesi, halsizlik, mide bulantısı ve terleme kaybı bulunur. Bu belirtiler görüldüğünde hemen serin bir ortama geçilmeli ve bol su içilmelidir. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması gerekir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Düzenli aralıklarla serin ortamlarda bulunulmalıdır.

Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, konforu artırır. Bu durum sağlık sorunlarının önüne geçilmesine yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakkâri’de kültür şöleni: ‘Bir Anadolu Şenliği’ büyük bir coşkuyla başladıHakkâri’de kültür şöleni: ‘Bir Anadolu Şenliği’ büyük bir coşkuyla başladı
Motosikletle gezmeye gelen karı-koca kazada hayatını kaybettiMotosikletle gezmeye gelen karı-koca kazada hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hindistan medyası sınırı aştı! Ateşlenen füzenin ardından Türkiye'ye küstah gönderme

Hindistan medyası sınırı aştı! Ateşlenen füzenin ardından Türkiye'ye küstah gönderme

Şahin ve Doğan model otomobiller geri mi geliyor?

Şahin ve Doğan model otomobiller geri mi geliyor?

Sultangazi'de 20 yaşındaki genç, annesini başından vurdu!

Sultangazi'de 20 yaşındaki genç, annesini başından vurdu!

Şener Üşümezsoy'dan 'yeni bir deprem olacak mı?' sorusuna yanıt! Tedirgin olan ildekiler için net açıklama

Şener Üşümezsoy'dan 'yeni bir deprem olacak mı?' sorusuna yanıt! Tedirgin olan ildekiler için net açıklama

17 yıllık şüphe: DNA testi yaptı haklı çıktı

17 yıllık şüphe: DNA testi yaptı haklı çıktı

Bakan Uraloğlu'ndan hız sınırı açıklaması

Bakan Uraloğlu'ndan hız sınırı açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.