Adana 25 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava sıcak ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 35°C civarına yükselecek. Gece sıcaklığı ise 26°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı gün boyunca %43 ile %91 arasında değişecek. Rüzgar saatte 16 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 26 Ağustos Salı günü sıcaklık 36°C olacak. 27 Ağustos Çarşamba günü de 36°C ölçülecek. 28 Ağustos Perşembe günü sıcaklık yine 36°C olarak öngörülüyor. Gece sıcaklıkları 24°C ile 25°C arasında değişecek. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Yüksek sıcaklıklar ve nem, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde (10:00-16:00) dışarıda olunmamalıdır. Bol su içilmesi önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt koruması açısından faydalıdır. Evlerde perdelerin kapalı tutulması önerilir. Fan veya klima ile iç mekanlar serin tutulmalıdır.

Sıcak çarpması belirtileri arasında baş dönmesi, halsizlik, mide bulantısı ve terleme kaybı bulunur. Bu belirtiler görüldüğünde hemen serin bir ortama geçilmeli ve bol su içilmelidir. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması gerekir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Düzenli aralıklarla serin ortamlarda bulunulmalıdır.

Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, konforu artırır. Bu durum sağlık sorunlarının önüne geçilmesine yardımcı olur.