Osmaniye’de karda mahsur kalan iki kadını ekipler kurtardı

Düziçi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede etkili olan kar yağışının ardından gelen ihbar üzerine harekete geçti. Yoğun kar nedeniyle ulaşımın kapandığı Karkın Mahallesi Kaşbaşı Sokak’ta mahsur kaldığı belirlenen Sabriye Yarpuz ve Hüsne Köroğlu’na ulaşmak için çalışma başlatıldı.

KARDA MAHSUR KALAN KADINLARI EKİPLER KURTARDI

Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen bölgeye ulaşan ekipler, iki yaşlı kadını bulundukları yerden güvenli şekilde tahliye etti. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaşlı kadınlar, akrabalarına sağ salim teslim edildi.

Belediye yetkilileri, olumsuz hava şartlarına karşı ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

