Yer: Antalya! Dev dalgaların arasında kalmaktan son anda kurtuldu

Antalya’da şiddetli rüzgar nedeniyle dev dalgalar sahili döverken, bir vatandaş son anda fark ettiği dalgaların arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün Sarı Kod ile uyardığı Antalya'da şiddetli rüzgar etkisiyle denizde oluşan dev dalgalar, Konyaaltı Sahili'ni dövdü. Deniz suyu bazı noktalarda sahil bandına kadar ulaştı. Yağışa aldırış etmeyen bazı vatandaşlar Konyaaltı Sahili'nde denizi ve oluşan dalgaları izledi. Kimi vatandaşlar sahil bandına vuran dalgaları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

PANİKLE KOŞMAYA BAŞLADI

Konyaaltı Sahili’nde zaman zaman yüksekliği 2 metreyi aşan dalgaların arasında video çekmek isteyen bir vatandaş ise zor anlar yaşadı. Paçalarını sıvayarak sahile inen vatandaş, bir anda üzerine doğru gelen kuvvetli dalgayı görünce panikle koşmaya başladı. O anlar bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, sahile inen vatandaş ise dalgaların arasında kalmaktan kıyıdaki bir merdivene tutunarak son anda kurtuldu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
antalya
