Adana 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 25 Ekim 2025'te genellikle sıcak ve bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 25°C civarında seyredecek, sabah saatlerinde hafif yağışlar görülebilir. 26 Ekim Pazar az bulutlu, 29 Ekim Çarşamba ise çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 17.9°C ile 29.2°C arasında değişecek. Nem oranlarının yüksek olduğu saatlerde alerjilere karşı dikkatli olunması, hafif kıyafetler ve şemsiye bulundurulması öneriliyor.

Sedef Karatay

Adana'da 25 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıklar 25°C civarında seyredecek. Sabah saatlerinde hafif yağışlar görülebilir. Günün ilerleyen saatlerinde hava daha az bulutlu hale gelecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 10 km hızla esecek. Nem oranı sabah %78, gündüz %59, akşam %75 ve gece %85 civarında olacak. Gün doğumu saati 06:57, gün batımı saati ise 17:50 olarak tahmin ediliyor.

26 Ekim Pazar günü hava az bulutlu olacak. Sıcaklık 17.9°C ile 29.2°C arasında değişecek. 27 Ekim Pazartesi günü hava daha açık ve güneşli geçecek. Sıcaklıklar 18.4°C ile 29.6°C arasında seyredecek. 28 Ekim Salı günü kumluluk ve güneşlilik arası bir hava bekleniyor. Sıcaklık 15.8°C ile 27.8°C arasında değişecek. 29 Ekim Çarşamba günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 16.4°C ile 28.2°C arasında olacak. 30 Ekim Perşembe günü bol güneş ışığı olacak. Sıcaklık 15.8°C ile 28.2°C arasında ölçülecek. 31 Ekim Cuma günü ise hava güneşli geçecek. Sıcaklık 14.5°C ile 28.9°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarının genelde sıcak ve güneşli olması öngörülüyor. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hafif yağış ve bulutlu hava görülebilir. Sabahları hafif yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi önerilir. Nem oranının yüksek olduğu saatlerde alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olunması önemlidir. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esince açık alanlarda serinlik hissi oluşabilir. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmanız yararlı olacaktır.

