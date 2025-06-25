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Adana 25 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 25 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla belirgin olacak.

Adana 25 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Adana'da 25 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla belirgin olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 36°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 22°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, Adana'nın yaz iklimine uygun olarak yüksek nem oranıyla bunaltıcı bir hava oluşturabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 26 Haziran Perşembe günü hava sıcaklığının 35°C civarında olması bekleniyor. 27 Haziran Cuma günü ise sıcaklık 37°C'ye kadar yükselebilir. Hafta sonu, 28 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklığının 35°C, 29 Haziran Pazar günü ise 36°C civarında olması öngörülüyor. 30 Haziran Pazartesi günü sıcaklıkların 32°C'ye düşmesi bekleniyor. Bu dönemde hava sıcak ve güneşli olacak. Nem oranının yüksek olması da beklenmektedir.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemlidir. Gün ortasında, 12:00 ile 16:00 saatleri arasında doğrudan güneş ışığından kaçınılmalıdır. Mümkünse kapalı alanlarda kalınması önerilir. Açık hava aktiviteleri için sabah erken saatler veya akşam serinliği daha uygun olacaktır. Bol su tüketimi, vücudun su dengesini korumak açısından kritiktir. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmeli, güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktiviteden kaçınılmalı ve vücut sinyalleri dikkatle izlenmelidir. Bu önlemler, sıcak hava koşullarının olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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