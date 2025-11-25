Adana 25 Kasım Salı Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 25 Kasım 2025 Salı günü sabah saatlerinde nem oranı yüksek olacak. Hava serin ve nemli hissedilecek. Sabah 06:00 ile 09:00 arasında nem oranı %77 seviyelerine çıkması bekleniyor. İşe veya okula gideceklerin hırka veya ince mont giymeleri önerilir.

Öğle saatlerinde sabahın puslu havası yerini güneşli bir atmosfere bırakacak. Sıcaklıkların 20°C civarına ulaşması bekleniyor. Rüzgar zaman zaman saatte 31 kilometre hıza ulaşabilir. Açık alanda vakit geçirenlerin rüzgara karşı dikkatli olmaları önemlidir.

Akşam saatlerinde hava tekrar serinleyecek. Nem oranı artmaya başlayacak. Gece yarısına doğru sıcaklıkların 14°C seviyelerine düşmesi öngörülüyor. Bu nedenle akşam ve gece saatlerinde daha kalın giysiler tercih edilmelidir.

26 Kasım Çarşamba günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıkların 14°C ile 20°C arasında değişmesi öngörülüyor. 27 Kasım Perşembe günü kapalı bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 15°C ile 21°C arasında seyredecek.

Bu dönemde ani sıcaklık değişimlerine karşı tedbirli olunmalıdır. Sabah ve akşam saatlerinde daha kalın giysiler giyilmelidir. Öğle saatlerinde ise hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı, gerektiğinde rüzgar geçirmez giysiler kullanılmalıdır.