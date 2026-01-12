İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden Avcılar’da uyuşturucu hap imalathanesine baskın: 6 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti ihbarı üzerine Avcılar’da bir adrese baskın düzenledi.

Yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramalarda, uyuşturucu yapımında kullanılan 250 kilogram katkı maddesi, 3 milyon 350 bin adet etken maddeli sentetik ilaç, 700 bin adet doluma hazır boş kapsül, 7 adet uyuşturucu hap üretiminde kullanılan makine, 3 adet hap ambalajında kullanılan şerit ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.

🚨Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce #Avcılar’da 1️⃣ adrese düzenlenen operasyonda;



▪️ 3 milyon 350 bin adet sentetik ecza hapı

▪️ 250 kilogram katkı maddesi

▪️ 700 bin doluma hazır kapsül

▪️ 7 adet hap üretiminde kullanılan makine ve materyaller ele geçirildi.



6️⃣… pic.twitter.com/yDJGlwxuEe — İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) January 12, 2026

Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır