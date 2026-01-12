HABER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden Avcılar’da uyuşturucu hap imalathanesine baskın: 6 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Avcılar'da ‘uyuşturucu imalatı’ yapılan adrese yapılan operasyonda 3 milyon 350 bin adet etken maddeli sentetik ilaç ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti ihbarı üzerine Avcılar’da bir adrese baskın düzenledi.

Yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramalarda, uyuşturucu yapımında kullanılan 250 kilogram katkı maddesi, 3 milyon 350 bin adet etken maddeli sentetik ilaç, 700 bin adet doluma hazır boş kapsül, 7 adet uyuşturucu hap üretiminde kullanılan makine, 3 adet hap ambalajında kullanılan şerit ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

