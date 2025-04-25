Adana 25 Nisan Cuma Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 26 Nisan Cumartesi günü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 21°C civarında olması tahmin ediliyor. 27 Nisan Pazar günü hava daha sıcak olacak. Sıcaklıklar 26°C'ye yükselecek. 28 Nisan Pazartesi günü yüksek bulutlar arasında güneşin görülmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 30°C'ye yükselecek. 29 Nisan Salı günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıklar 26°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişiklikler, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli bir durumdur. Sağanak yağışların görüleceği günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Sıcaklıkların yükseldiği günlerde güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanımı önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve planlamaları buna göre yapmak faydalı olacaktır.