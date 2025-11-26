HABER

Adana 26 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 26 Kasım 2025 tarihinde genel olarak açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 10°C ile 22°C arasında değişirken, nem oranı %68 civarında olacak. 27 ve 29 Kasım tarihlerinde de hava açık kalacak, sıcaklıklar 10°C ile 24°C arasında seyredecek. Ancak 30 Kasım'da sağanak yağış bekleniyor, sıcaklık 10°C ile 17°C arasında düşecek. Açık hava etkinlikleri için uygun günler geçirilecek fakat yağışlara karşı hazırlıklı olunması önem arz ediyor.

Adana'da 26 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar en düşük 10°C ve en yüksek 22°C arasında değişecek. Nem oranı %68 civarında. Rüzgar hızı 4.3 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:27'dir. Gün batımı saati 17:21 olarak öngörülmüştür.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı hafif değişiklikler bekleniyor. 27 Kasım Perşembe günü sıcaklıklar 10°C ile 24°C arasında olacak. Hava açık ve güneşli kalmaya devam edecek. 28 Kasım Cuma günü sıcaklıklar 13°C ile 24°C arasında seyredecek. Hava koşulları bu günlerde benzer şekilde devam edecek. 29 Kasım Cumartesi günü sıcaklıklar 12°C ile 24°C arasında olacak. Hava açık kalmaya devam edecek.

30 Kasım Pazar günü hava biraz değişecek. Sıcaklıklar 10°C ile 17°C arasında düşecek. Bu günde sağanak yağışlar bekleniyor. Hava koşulları genel olarak açık ve güneşli olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdir. Ancak 30 Kasım'daki sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkmayı planlıyorsanız, su geçirmez bir mont veya şemsiye almanız faydalı olabilir.

Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere dikkat edilmelidir. Kat kat giymek, vücut ısınızı korumanıza yardımcı olur. Gün boyunca güneş ışığından faydalanmak için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde hava serinleyeceğinden, sıcak tutacak bir giysi daha giymek iyi bir fikir olabilir.

