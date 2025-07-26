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Adana 26 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu dikkat çekiyor.

Adana 26 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Adana'da 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu dikkat çekiyor. Yüksek sıcaklıklar etkili olacak. Gün boyunca hava genellikle güneşli kalacak. Sıcaklıklar 37°C civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 24°C seviyelerine düşecek. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluk yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 27 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığının 38°C olması öngörülüyor. 28 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklıkların 36°C civarında olması bekleniyor. Bu durum, sıcak hava dalgasının birkaç gün daha süreceğini gösteriyor.

Aşırı sıcak hava koşulları, cilt kanseri riskini artırabilir. Yoğun UV ışınları ve vücutta terleme yoluyla su kaybı dehidrasyona yol açabilir. Dışarı çıkarken koruyucu giysiler giymek önemlidir. Güneş kremi kullanmak ve bol su içmek de faydalıdır. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların sıcak saatlerde dışarı çıkmaması önerilir. Serin ortamlarda kalmaları önemlidir.

Yüksek sıcaklıklar, kalp ve damar hastalıkları olanlar için risk oluşturabilir. Kalp rahatsızlığı bulunan kişilerin aşırı sıcaklardan korunması gerekmektedir. Gerekli durumlarda tıbbi yardım alınmalıdır. Sıcak hava koşullarına karşı dikkatli olunması, hem kişisel sağlık hem de yaşam kalitesi açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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