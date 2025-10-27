HABER

Adana 27 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 27 Ekim'de yazdan kalma sıcak günler devam ediyor. Açık ve güneşli hava ile birlikte sıcaklık 27°C ile 29°C arasında değişecek. Öğleden sonra Toroslar çevresinde kısa süreli bulut geçişleri öngörülüyor. 28 Ekim'de hava bulutlu ve güneşli, sıcaklık 27°C civarında seyredecek. Dışarıda olanların su tüketimlerini artırmaları ve hafif giysiler tercih etmeleri öneriliyor. Mevsim normallerinin üzerinde devam eden sıcaklıklar nedeniyle tedbirli olmakta fayda var.

Adana 27 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Adana'da 27 Ekim 2025 Pazartesi günü hava koşulları, yazdan kalma sıcak günlerin devam ettiğini gösteriyor. Gün boyunca açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 27°C ile 29°C arasında değişecek. Nem oranı orta seviyede kalacak. Rüzgar güneyli yönlerden hafif esecek. Toroslar çevresinde öğleden sonra kısa süreli bulut geçişleri görülebilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. 28 Ekim Salı günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 27°C civarında seyredecek. 29 Ekim Çarşamba günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar yine 27°C civarında kalacak. 30 Ekim Perşembe ve 31 Ekim Cuma günlerinde puslu güneşli hava koşulları öngörülüyor. Sıcaklıklar 28°C ile 29°C arasında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmamak faydalı olacaktır. Dışarıda vakit geçirenlerin bol su içmesi önerilir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmesi vücut ısısının dengede kalmasına yardımcı olur. Öğleden sonra Toroslar çevresinde kısa süreli bulut geçişleri görülebilir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Bu dönemde tarım alanlarında güneşlenme süresine göre önlemler almak önemlidir.

