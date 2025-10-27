Adana 27 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 27 Ekim 2025 Pazartesi günü hava koşulları, yazdan kalma sıcak günlerin devam ettiğini gösteriyor. Gün boyunca açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 27°C ile 29°C arasında değişecek. Nem oranı orta seviyede kalacak. Rüzgar güneyli yönlerden hafif esecek. Toroslar çevresinde öğleden sonra kısa süreli bulut geçişleri görülebilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. 28 Ekim Salı günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 27°C civarında seyredecek. 29 Ekim Çarşamba günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar yine 27°C civarında kalacak. 30 Ekim Perşembe ve 31 Ekim Cuma günlerinde puslu güneşli hava koşulları öngörülüyor. Sıcaklıklar 28°C ile 29°C arasında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmamak faydalı olacaktır. Dışarıda vakit geçirenlerin bol su içmesi önerilir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmesi vücut ısısının dengede kalmasına yardımcı olur. Öğleden sonra Toroslar çevresinde kısa süreli bulut geçişleri görülebilir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Bu dönemde tarım alanlarında güneşlenme süresine göre önlemler almak önemlidir.