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Adana 27 Haziran Cuma Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 27 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu sabah saatlerinde hafif yağışlı olacak.

Adana 27 Haziran Cuma Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Adana'da 27 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu sabah saatlerinde hafif yağışlı olacak. Sıcaklık 25°C civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 28°C'ye ulaşması bekleniyor. Açık bir hava hakim olacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklıklar sırasıyla 25°C ve 23°C civarında olacak. Hava parçalı bulutlu hale gelecek. Rüzgar sabah saatlerinde 4 km/s hızla esecek. Gündüz saatlerinde rüzgarın hızı 24 km/s olacak. Akşam saatlerinde rüzgar 13 km/s hızına düşecek. Gece saatlerinde ise rüzgar tekrar 4 km/s hızla esecek. Nem oranı sabah %77, gündüz %71, akşam %81 ve gece %86 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 28 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklığının 35°C civarında olması bekleniyor. 29 Haziran Pazar günü sıcaklık 33°C civarında olacak. 30 Haziran Pazartesi günü de sıcaklık 33°C civarında seyredecek.

Bu sıcak hava koşulları, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha belirgin hale gelecek. Dışarıda vakit geçireceklerin şapka veya şemsiye kullanmaları faydalı olacaktır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Sıcak havalarda bol su tüketimi, vücudun susuz kalmasını önlemek için önemlidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde, özellikle 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda vakit geçirmekten kaçınılması önerilmektedir. Bu önlemler, sıcak hava koşullarının olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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