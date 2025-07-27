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Adana 27 Temmuz 2025 Pazar hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana 27 Temmuz 2025 Pazar günü, yüksek sıcaklık ve güneşli bir hava durumu olacak. İşte detaylar...

Adana 27 Temmuz 2025 Pazar hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Adana'da 27 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 36°C civarında, gece ise 26°C civarında bekleniyor. Nem oranı %64 seviyelerinde olacak. Rüzgar güneyden saatte 14 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. 28 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 35°C, 29 Temmuz Salı günü 34°C, 30 Temmuz Çarşamba günü 34°C ve 31 Temmuz Perşembe günü 33°C civarında olacak. Nem oranı ve rüzgar hızlarında da belirgin bir değişiklik beklenmiyor.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek aşırı ısınmayı önlemeye yardımcı olacaktır. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde cilt koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak faydalı olacaktır. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önerilir. Mümkünse serin ortamlarda kalmaları tavsiye edilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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