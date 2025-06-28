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Adana 28 Haziran 2025 Cumartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana 28 Haziran 2025 Cumartesi günü hava sıcaklıklarının 35°C civarında olması bekleniyor.

Adana 28 Haziran 2025 Cumartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Adana'da 28 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 35°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 24°C'ye düşecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. 29 Haziran Pazar günü sıcaklıklar 35°C olacak. 30 Haziran Pazartesi günü ise sıcaklık 36°C civarında seyredecek.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirenler için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor. Gün ortasında, güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Koruyucu önlemler alınmalıdır. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur.

Yüksek sıcaklıkların olduğu günlerde, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireyler dikkatli olmalıdır. Açık hava etkinlikleri sabah erken saatlere veya akşam serinliğine bırakılmalıdır. Bu, aşırı sıcaklardan korunmak için faydalıdır. Hava kalitesinin düşük olabileceği unutulmamalıdır. Hassas grupların hava kirliliği seviyelerini takip etmeleri gerekebilir. Gerekirse kapalı alanlarda kalmaları önerilir.

Hava durumunun aniden değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Güncel hava tahminlerini düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Buna göre planlama yapmak, olası olumsuz etkilerden korunmayı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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