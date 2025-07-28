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Adana 28 Temmuz 2025 Pazartesi hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü, yüksek sıcaklık ve güneşli bir hava durumu olacak. İşte detaylar...

Adana 28 Temmuz 2025 Pazartesi hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 28 Temmuz Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar yüksek seyredecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36°C civarında, gece ise 26°C civarında olması bekleniyor. 29 Temmuz Salı günü hava sıcaklığının 34°C, 30 Temmuz Çarşamba günü 34°C, 31 Temmuz Perşembe günü ise 33°C civarlarında olması tahmin ediliyor. Bu dönemde hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Yağış beklenmiyor.

Adana'nın sıcak ve nemli iklimi yaz aylarında sağlık açısından riskler oluşturabilir. Yüksek sıcaklıkların ve nem oranlarının olduğu günlerde açık hava aktivitelerinden kaçınılmalıdır. Bol su tüketmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, özellikle 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı veya koruyucu önlemler alınmalıdır. Sıcak havalarda iç mekanlarda klima veya vantilatör gibi serinletici cihazlar kullanılmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle yukarıda belirtilen önlemlere devam edilmelidir. Sağlığınızı korumak açısından bu önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmanızı sağlayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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