Avcılar'da park halindeki tır yandı

Yangın, saat 23.00 sıralarında Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde bulunan bir tır garajında meydana geldi. Garajda park halinde bulunan hediyelik eşya yüklü 34 ZL 6084 plakalı tır, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

TIR BİR ANDA ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Tırın kabin kısmında başlayan yangın kısa sürede aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tırın yanan kabin bölümüne müdahale eden ekipler, yoğun duman nedeniyle tırın içerisindeki ürünleri boşalttı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle tırın kabin bölümü kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır