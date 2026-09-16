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İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kazada 11 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Yalova kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kazada 11 kişi yaralandı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde İstanbul-İzmir Otoyolu Kılıç Kavşağı Bursa istikametinde 5 otomobil, otobüs ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İstanbul-İzmir Otoyolu nda zincirleme kazada 11 kişi yaralandı 1

YALOVA'DAKİ ZİNCİRLEME KAZADA 11 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Altınova ve Çiftlikköy itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan bazı kişileri çıkararak sağlık personeline teslim etti.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazada yaralanan 11 kişi, ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki hastanelere götürüldü.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza yapan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yalova kaza
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