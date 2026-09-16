HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kayseri’de bir şahıs fabrika önünde intihar etti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs fabrikanın önünde tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri’de bir şahıs fabrika önünde intihar etti

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Kastim Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikanın önünde yaşanan olayda, A.Ş. (40) tabancayla başına ateş ederek, yaşamına son vermek istedi.

Kayseri’de bir şahıs fabrika önünde intihar etti 1

KAYSERİ'DE ACI OLAY: CANINA KIYDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede A.Ş.‘nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından fabrikanın önünde inceleme yapılırken, A.Ş.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı’na götürüldü.

Kayseri’de bir şahıs fabrika önünde intihar etti 2

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avcılar'da park halindeki tır yandıAvcılar'da park halindeki tır yandı
Evden çıkartılınca eşyalarını otoparka taşıyan aile yeni eve yerleştirildiEvden çıkartılınca eşyalarını otoparka taşıyan aile yeni eve yerleştirildi

Anahtar Kelimeler:
İntihar Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Muğla'da kan donduran olay! Baba ve iki çocuğu iş yerinde ölü bulundu

Muğla'da kan donduran olay! Baba ve iki çocuğu iş yerinde ölü bulundu

Kozinoğlu soruşturmasında Raci Şaşmaz'ın ifadesine ulaşıldı: 'İskender Büyük' örneği verdi

Kozinoğlu soruşturmasında Raci Şaşmaz'ın ifadesine ulaşıldı: 'İskender Büyük' örneği verdi

Zirvede puan farkı 6'ya yükseldi! Şampiyonluğun favorisi değişti: %61 ihtimalle...

Zirvede puan farkı 6'ya yükseldi! Şampiyonluğun favorisi değişti: %61 ihtimalle...

Ünlü şarkıcı evlendi! Gelinliğin belden aşağısı şaşırttı

Ünlü şarkıcı evlendi! Gelinliğin belden aşağısı şaşırttı

Motorine büyük zam geldi! Tabelalar değişti

Motorine büyük zam geldi! Tabelalar değişti

Vatandaşa pahalıya yedirenlere "dur" dendi

Vatandaşa pahalıya yedirenlere "dur" dendi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.