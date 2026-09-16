Kayseri’de bir şahıs fabrika önünde intihar etti

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Kastim Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikanın önünde yaşanan olayda, A.Ş. (40) tabancayla başına ateş ederek, yaşamına son vermek istedi.

KAYSERİ'DE ACI OLAY: CANINA KIYDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede A.Ş.‘nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından fabrikanın önünde inceleme yapılırken, A.Ş.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı’na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır