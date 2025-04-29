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Adana 29 Nisan Salı hava durumu: Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana 29 Nisan Salı hava durumu merak ediliyor. Adana'da bugün hava yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Adana 29 Nisan Salı hava durumu: Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Adana'da 29 Nisan 2025 Salı günü, yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Gündüz sıcaklık 25°C civarında, gece ise 15°C olacak. Hava koşullarının değişkenliği nedeniyle, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil hale gelecek. 30 Nisan Çarşamba günü, bulutlu havanın ardından güneşli bir gün bekleniyor. Gündüz sıcaklık 28°C, gece 17°C civarında olacak. 1 Mayıs Perşembe günü, daha serin bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklık 23°C, gece 15°C öngörülüyor. 2 Mayıs Cuma günü, kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 24°C, gece 14°C tahmin ediliyor. 3 Mayıs Cumartesi günü, kısa süreli sağanak yağışların olabileceği belirtiliyor. Gündüz sıcaklık 23°C, gece 14°C öngörülüyor. 4 Mayıs Pazar günü, kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklık 25°C, gece 14°C bekleniyor. 5 Mayıs Pazartesi günü, bulutlu ve güneşli bir hava durumu öngörülüyor. Gündüz sıcaklık 24°C, gece 16°C tahmin ediliyor.

Bu dönemde, hava koşullarının değişkenliği nedeniyle, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemlidir. Ani yağışlar ve sıcaklık değişimleri, sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, hava durumunu düzenli olarak takip etmek, gerekli önlemleri almak, kişisel konfor ve sağlık açısından faydalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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